Ricerca: Tremaglia (Fd'I), grazie a misure Cdm più opportunità per restare in Italia

- "Grazie alle misure approvate ieri dal consiglio dei ministri i nostri ricercatori che sono stati costretti a fuggire all'estero perché in Italia non adeguatamente valorizzati avranno più opportunità di rientrare. La lotta contro la fuga dei cervelli è una delle nostre priorità. I nostri giovani dovunque nel mondo si fanno valere e sono eccellenze. Noi vogliamo che queste eccellenze restino in Italia e contribuiscano a creare ricchezza nei nostri territori. Lo vogliamo per loro, affinché possano restare nella propria terra e per noi perché rappresentano una risorsa, un patrimonio, che non vogliamo più permetterci di perdere. C'è un'intera 'generazione perduta' di intelligenze da recuperare". Lo afferma in una nota il deputato di FdìI Andrea Tremaglia. (Com)