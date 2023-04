Decreto Pa: Delmastro, istituzione medici Polizia penitenziaria risultato storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’istituzione della carriera dei medici del Corpo della Polizia penitenziaria "è un risultato storico, che mi riempie di orgoglio. Finalmente, grazie al lavoro concreto del governo Meloni, abbiamo posto la parola fine ad una inspiegabile menomazione organizzativa della Polizia penitenziaria perché questa era l’unica tra le forze di polizia a non essere dotata di questo ruolo tecnico, una necessità emersa a gran voce nel corso di tutte le visite che ho effettuato negli istituti penitenziari". Lo dichiara in una nota Andrea Delamstro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia. "Grazie al nostro impegno abbiamo dato una risposta concreta ai bisogni degli uomini e delle donne della Polizia penitenziaria. Finalmente abbiamo messo il Corpo nelle condizioni di avere concorsi più veloci e una migliore gestione delle procedure nelle commissioni medico-ospedaliere. Anche questa è una promessa che il governo aveva fatto a chi giorno e notte serve con onore la patria, anche questa è una promessa che il governo di Giorgia Meloni ha mantenuto", conclude. (Com)