Lombardia: accordo tra Regione e comunità montana per sviluppo locale "Valle Brembana Green" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un percorso di collaborazione sinergico tra gli enti - spiega Massimo Sertori, assessore regionale a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica - in linea con le finalità dell'iniziativa regionale di ridurre importanti quantità di emissioni di inquinanti nell'atmosfera e di promuovere azioni e interventi a sostegno del miglioramento, potenziamento e valorizzazione dei beni e servizi pubblici a favore delle comunità locali". "La strategia - continua Sertori - si inserisce tra gli obiettivi generali di politica energetica inerenti allo sviluppo delle fonti rinnovabili ed il contenimento dei fenomeni di inquinamento ambientale nel territorio. La sottoscrizione, da parte di tutti i Comuni appartenenti alla Comunità Montana Valle Brembana, è un chiaro segnale di quella che vuole essere una filosofia e uno stile di vita condivisi, volti a migliorare la qualità di vita della valle". "Le risorse messe in campo da Regione Lombardia - conclude l'assessore Sertori - rappresentano un concreto segnale di aiuto a sostegno dello sviluppo degli ambiti prealpini. Grazie al finanziamento regionale si va a concretizzare una politica strategica sulla produzione di energie rinnovabili, consentendo alle amministrazioni beneficiarie di andare ad efficientare un settore rilevante della spesa pubblica locale, in un contesto di fragilità fiscale per enti locali di piccole o piccolissime dimensioni". (segue) (Com)