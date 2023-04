Lombardia: accordo tra Regione e comunità montana per sviluppo locale "Valle Brembana Green" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia prevede la realizzazione di dieci interventi quali la realizzazione di impianti fotovoltaici presso gli edifici di proprietà dei Comuni di Carona, Branzi, Foppolo, Isola di Fondra, Valleve; la realizzazione presso gli edifici di proprietà dei della Comunità Montana Val Brembana di due impianti fotovoltaici in copertura, un impianto di accumulo in batterie, una pensilina parcheggio con tetto fotovoltaico e due colonnine ricarica veicoli elettrici; l'installazione di impianti fotovoltaici ed efficientamento energetico di edifici pubblici nei Comuni di Camerata Cornello, Dossena, Lenna e Piazza Brembana; l'installazione di impianti fotovoltaici ed efficientamento energetico di edifici pubblici nei Comuni di Mezzoldo, Piazzolo e Piazzatorre; la riqualificazione energetica della scuola elementare e palazzetto dello sport in Comune di San Giovanni Bianco; l'efficientamento energetico e la realizzazione di impianto fotovoltaico su immobili comunali nel comune di San Pellegrino Terme; l'installazione di impianti fotovoltaici ed efficientamento energetico di edifici pubblici nei Comuni di Cusio, Averara, Olmo al Brembo, Santa Brigida; la riqualificazione energetica e installazione di impianto fotovoltaico su edificio comunale in Comune di Sedrina; la riqualificazione energetica di impianto termico dell'edificio scolastico Istituto comprensivo 'F. Gervasoni' di Valnegra; l'installazione di impianti fotovoltaici ed efficientamento energetico degli edifici pubblici nei Comuni di Valtorta, Cassiglio e Ornica. (Com)