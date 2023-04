India: missione spaziale Gaganyaan, effettuati test a motore e sistema di propulsione del modulo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro) ha effettuato due test cruciali in vista della missione con equipaggio Gaganyaan. Sono stati testati il motore Vikas L110-G e il sistema di propulsione del modulo per gli astronauti. I test sono stati eseguiti rispettivamente ieri e l’altro ieri, entrambi nel Complesso propulsione (Iprc) di Mahendragiri, nello Stato del Tamil Nadu. Lo riferisce l’agenzia spaziale. Per quanto riguarda il Vikas L110-G, è stato compiuto “con successo” il test a caldo finale di lunga durata col quale sono state completate le prove previste per la qualificazione del motore. Per quanto riguarda il sistema di propulsione del modulo per l’equipaggio, alimentato con bipropellente, è stata condotta una dimostrazione di rientro nominale. (segue) (Inn)