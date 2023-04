India: missione spaziale Gaganyaan, effettuati test a motore e sistema di propulsione del modulo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio l’Isro ha reso noto di aver avviato lo sviluppo del Sistema ambientale di controllo e supporto vitale (Eclss), un insieme di dispositivi che svolgono una serie di funzioni indispensabili per permettere agli esseri umani di sopravvivere nello spazio, ad esempio mantenendo accettabili i livelli di temperatura e pressione. Si tratta di una tecnologia vitale per gli astronauti, il cui completamento dovrebbe richiedere circa dieci mesi. Inizialmente l’Isro aveva pensato di acquisire il sistema, ma poi ha deciso di svilupparlo per proprio conto in una struttura di Devanahalli, vicino al quartier generale di Bangalore, nel Karnataka. A dicembre il ministro della Scienza e della tecnologia, Jitendra Singh, intervenendo al Dibattito sullo spazio di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, ha affermato la missione Gaganyaan sarà lanciata nel 2024. (segue) (Inn)