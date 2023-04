India: missione spaziale Gaganyaan, effettuati test a motore e sistema di propulsione del modulo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia spaziale indiana ha anche firmato un accordo col Centro nazionale di studi spaziali (Cnes) francese per la partecipazione, come unico referente europeo, alla missione. Secondo i termini concordati, il Cnes formerà i medici di volo e le squadre di controllo Capcom nel Centro di aiuto allo sviluppo delle attività in microgravità e delle operazioni spaziali (Cadmos) di Tolosa, in Francia, e nel Centro astronauti europei (Eac) di Colonia, in Germania. L’intesa prevede il supporto del Cnes per l’attuazione di un piano di sperimentazione scientifica sulle missioni di convalida, lo scambio di informazioni sul confezionamento dei prodotti alimentari e il programma nutrizionale e soprattutto l’utilizzo da parte degli astronauti indiani di attrezzature, beni di consumo e strumentazione medica francesi. Infine, il Cnes fornirà kit di trasporto ignifughi fabbricati in Francia per proteggere l’attrezzatura da urti e radiazioni. (Inn)