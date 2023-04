Giustizia: Delmastro, lavoriamo per risolvere problemi magistrati onorari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella giornata del 31 marzo scorso, il ministero della Giustizia ha diramato la circolare che sblocca i pagamenti dei compensi dei magistrati onorari confermati nelle funzioni. A fine aprile, i magistrati onorari confermati riceveranno un acconto pari al 100 per cento del compenso e al 50 per cento dell'indennità giudiziaria. Ciò che non era stato fatto in un anno dal 'governo dei migliori' è stato approntato in meno di tre mesi dal governo Meloni. Quanto preannunciato da questo sottosegretario il 10 marzo scorso, ovvero circolare entro fine mese e pagamenti a fine aprile è realtà, in piena coerenza con il primo degli impegni assunti con i rappresentanti della categoria dei Magistrati Onorari. Il lavoro verso la soluzione di questa ventennale questione prosegue senza tentennamenti, così come concordato tra il Sottosegretario e le associazioni il 21 e 22 febbraio scorso". Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla Giustizia. (Com)