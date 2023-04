Istat: nel 2022 ancora in calo la popolazione residente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su base nazionale, prosegue l'Istat, il calo della popolazione è frutto di una dinamica demografica sfavorevole che vede un eccesso dei decessi sulle nascite, non compensato dai movimenti migratori con l’estero. I decessi sono stati 713mila, le nascite 393mila, toccando un nuovo minimo storico, con un saldo naturale quindi di -320mila unità. Le iscrizioni dall’estero sono state pari a 361mila mentre 132mila sono state le cancellazioni per l’estero. Ne deriva un saldo migratorio con l’estero positivo per 229mila unità, in grado di compensare solo in parte l’effetto negativo del pesante bilancio della dinamica naturale. Sul versante della mobilità interna, nel 2022 si rileva un aumento del volume complessivo dei movimenti del 4 per cento, con 1 milione 484mila trasferimenti di residenza registrati tra Comuni contro 1 milione 423mila dell’anno precedente. Infine, le ordinarie operazioni di allineamento e revisione delle anagrafi (saldo per altri motivi) comportano un saldo negativo per ulteriori 88mila unità. La popolazione di cittadinanza straniera al primo gennaio 2023 è di 5 milioni e 50mila unità, in aumento di 20mila individui (+3,9 per cento) sull’anno precedente. L’incidenza degli stranieri residenti sulla popolazione totale è dell’8,6 per cento, in leggero aumento rispetto al 2022 (8,5 per cento). Quasi il 60 per cento degli stranieri, pari a 2 milioni 989 mila unità, risiede al Nord, per un’incidenza dell’11 per cento, la più alta del Paese. Risulta attrattivo per gli stranieri anche il Centro, dove risiede un milione 238mila individui (25 per cento del totale) con un’incidenza del 10,6 per cento, al di sopra della media nazionale. Il Mezzogiorno ha invece meno presenza straniera, 824 mila unità (16 per cento), per un’incidenza del 4,2 per cento. (Rin)