Romania: ministro Interno Austria, posizione Scholz su Bucarest a Schengen una contraddizione

- Il ministro dell'Interno austriaco, Gerhard Karner, ha replicato al cancelliere tedesco, Olaf Scholz, che lunedì ha affermato di voler insistere affinché la Romania aderisca quest’anno all’area Schengen. "La posizione dell'Austria non è cambiata affatto. La libertà di movimento nell'Unione europea sarà possibile solo in caso di una solida protezione delle frontiere", ha affermato Karner in una dichiarazione rilasciata al quotidiano austriaco "Kurier". Secondo il ministro dell'Interno di Vienna, "c'è una contraddizione in quello che dice il cancelliere tedesco: vuole togliere i controlli al confine tra Romania e Ungheria, ma la Germania controlla ancora il confine con l'Austria”. “È una prova evidente che il sistema non funziona", ha aggiunto Karner. Come ipotizzato dal quotidiano “Kurier”, l'obiettivo di Scholz sarebbe legato agli interessi economici tedeschi: la Romania sarebbe ritenuta importante per l'esportazione di grano ucraino, per la consegna di armi all'esercito di Kiev e per il centro di manutenzione e logistica che la società di ingegneria militare Rheinmetall vuole aprire ad aprile. "Sostengo fortemente l’adesione a pieno titolo della Romania all’area Schengen e spero che avvenga quest'anno. Non lo dirò solo qui, ma parlerò anche in tante capitali e a Bruxelles, perché accettino tutti questo obiettivo. La Romania ha soddisfatto tutte le condizioni e abbiamo bisogno di confini sicuri e di un buon approccio verso i migranti e i rifugiati", ha affermato Olaf Scholz lunedì durante una conferenza stampa congiunta con il presidente Klaus Iohannis. (Rob)