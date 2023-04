Medio Oriente: forze israeliane revocano restrizioni per residenti vicino a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Annunciando la fine dell’escalation nelle aree sul confine con il Libano, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno revocato le restrizioni per i residenti israeliani situati vicino al confine con la Striscia di Gaza. Lo hanno riferito le stesse Idf spiegando che l'Home Front Command ha revocato le restrizioni. Questa mattina i militari avevano ordinato ai residenti di rimanere vicino ai rifugi antiaerei, temendo ulteriori lanci di razzi da Gaza. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno sferrato nella notte attacchi aerei contro obiettivi nel Libano meridionale e contro gallerie e depositi di armi del gruppo palestinese Hamas nella Striscia di Gaza, in risposta al lancio di razzi contro i territori israeliani verificatosi nella giornata di ieri. Sono stati colpiti, in particolare, undici obiettivi nella Striscia di Gaza e tre nel sud del Libano: tutti dell'organizzazione palestinese Hamas. (segue) (Res)