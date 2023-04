Medio Oriente: forze israeliane revocano restrizioni per residenti vicino a Gaza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil), in seguito al bombardamento dell’artiglierà parte di Israele nel Libano meridionale avvenuto questa mattina all’alba in risposta al lancio di razzi dalla parte libanese, ha dichiarato che le due parti "non vogliono la guerra" e ha invitato alla calma. “Il capo missione e comandante della forza dell’Unifil, il generale Aroldo Lázaro, sta parlando con le autorità su entrambi i lati della linea blu (la linea demarcazione tra Israele e Libano, ndr), si legge in una nota della missione militare dell’Onu. “Le azioni dell'ultimo giorno sono pericolose e rischiano una grave escalation”, avverte ancora l’Unifil. (segue) (Res)