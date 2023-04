Medio Oriente: forze israeliane revocano restrizioni per residenti vicino a Gaza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte loro, le autorità del Libano hanno aperto un’inchiesta congiunta con la Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil), per scoprire i responsabili del lancio di razzi verso Israele, nella giornata di ieri. In precedenza, un'unità delle Forze armate libanesi aveva trovato un numero non meglio precisato di lanciarazzi e di razzi nei pressi delle due città meridionali di Zibqin e Kolayleh, entrambe nel distretto di Tiro, e di Maaliyeh, nella provincia del sud. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, secondo la quale la maggior parte dei razzi sono di due modelli, Katyusha e Grad. (Res)