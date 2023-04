© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio si è sviluppato questa mattina in un appartamento in via Monte Pendola ad Anguillara. L’allarme ai vigili del fuoco è arrivato alle 6 circa e, il celere intervento dei pompieri del distaccamento di Bracciano, ha evitato che il rogo si propagasse, dalla cucina agli altri ambienti dell’appartamento. Nessun ferito ma si indaga sulle origini del rogo. Sul posto anche i carabinieri e gli operatori del 118. (Rer)