Emirati Arabi Uniti: giro di vite sulle criptovalute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità per la regolamentazione delle risorse virtuali (Vara) dell’emirato di Dubai, polo finanziario della federazione degli Emirati Arabi Uniti, ha intensificato i controlli su chi chiede la licenza per ottenere la gestione di piattaforme per le transazioni in criptovalute, traendo lezione dal fallimento della borsa per valute digitali Ftx. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Infatti, alle società che chiedono licenze per fornire piattaforme di scambio di criptovalute, come Binance, verranno domandate maggiori informazioni sull’organizzazione della proprietà aziendale, sulla sua struttura gestionale e sui sistemi di controllo. Le nuove norme varranno per tutte le imprese internazionali che chiederanno licenze e permessi per operare nel settore delle criptovalute. (segue) (Res)