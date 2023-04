Emirati Arabi Uniti: giro di vite sulle criptovalute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione delle autorità di Dubai di intensificare i controlli sulle attività legate alle criptovalute è giunta dopo mesi in cui si sono moltiplicate le cause civili e le denunce penali che hanno interessato gli investimenti nel settore del “mining”, ossia la generazione di valute digitali mediante “estrazione” (in inglese “mining”) e successiva verifica. In uno di questi casi, il querelante ha dichiarato di aver investito 300 mila dollari in un dispositivo di “mining” attraverso un partenariato durato quattro mesi. La sua quota era del 25 per cento, su un dispositivo del valore di un milione e 200 mila dollari. Senonché, al momento dell’acquisto del dispositivo, si era scoperto che il suo prezzo reale era di 880 mila dollari e che la quota del querelante, in base al capitale versato, era del 34 per cento. Tuttavia, uno dei principali fattori di complessità delle cause relative alle criptovalute è il valore fluttuante di queste ultime. L’intensificazione dei controlli sul “mining”, dunque, dovrebbe almeno assicurarne la proprietà legale e di regolarne i cambiamenti di valore. (Res)