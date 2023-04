© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier della Macedonia del Nord, Bojan Maricic, riceverà oggi la ministra per l'Integrazione europea della Serbia, Tanja Miscevic, in visita ufficiale a Skopje. Come annunciato dall’ufficio governativo macedone attraverso un comunicato, le due delegazioni avranno un incontro bilaterale durante il quale verrà firmato un memorandum di cooperazione nel campo dell'integrazione europea. (Seb)