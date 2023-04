Berlusconi: trascorsa notte serena al San Raffaele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Silvio Berlusconi ha trascorso un’altra notte serena all’Ospedale San Raffaele, dove l’ex premier è ricoverato dall’altro ieri nel reparto di terapia intensiva cardiotoracica per un’infezione polmonare causata dalla leucemia cronica di cui soffre da tempo. Oggi sono attesi altri accertamenti clinici, ma al momento non è previsto alcun bollettino medico aggiornato. Intanto, davanti al San Raffaele, questa mattina si sono presentati alcuni curiosi e “affezionati” del Cavaliere, per portare affetto e solidarietà nei confronti dell’ex premier. Da segnalare anche la presenza di uno striscione lasciato dai sostenitori del Monza della curva Davide Pieri, esposto su un cancello della struttura. “Forza Silvio! Monza è con te” è il messaggio di affetto che hanno voluto portare i tifosi al presidente del club brianzolo. (Rem)