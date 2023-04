Imprese: Banca Ifis lancia la prima soluzione di noleggio e leasing dedicata alle biciclette elettriche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sviluppato da Ifis Rental Services Srl, il nuovo prodotto è disponibile sia in modalità noleggio che di leasing finanziario. In questo modo, i clienti hanno la possibilità di dilazionare l’impegno economico attraverso piani di durata compresa tra i 12 e i 48 mesi, al termine dei quali possono scegliere se riscattare il prodotto o se attivare un nuovo contratto. La soluzione e consente inoltre di rateizzare l’Iva, così da poter ridurre al minimo i costi iniziali e massimizzare i ricavi fin dalle prime fasi del progetto. Come rilevato dalla seconda edizione del Market Watch “L’Ecosistema della Bicicletta”, prodotto dall’ufficio studi di Banca Ifis, quasi un cicloturista su due sceglie l’e-bike per le sue vacanze e l’85 per cento dei distributori italiani prevede che questa tipologia sarà il modello più richiesto nel prossimo biennio. La soluzione di leasing e noleggio di e-bike è stata sviluppata da Banca Ifis nell’ambito della collaborazione con Ancma – Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori di cui la Banca è associata. (Com)