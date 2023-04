Decreto Pnrr: Bergesio (Lega), ottenuta proroga sperimentazioni deflusso ecologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra i nostri emendamenti al decreto legge Pnrr, approvati in commissione Bilancio, abbiamo ottenuto la proroga del termine di completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico, la cui entrata in vigore viene posticipata. Spostata al 30 giugno 2025 la scadenza per la fase di sperimentazione, nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale". Lo afferma, in una nota, il senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Agricoltura e firmatario dell'emendamento. "Tale misura, in tutto il Paese e specialmente nelle valli del Po, rappresenta uno strumento fondamentale a tutela della risorsa idrica, soprattutto a fronte delle difficoltà causate dall'emergenza siccità, che sta mettendo in ginocchio l'agricoltura e il settore agroalimentare - continua il parlamentare -. Un contributo parallelo a quanto sta facendo il governo, con l'impegno del ministro Salvini, con il decreto legge Siccità, approvato ieri in Consiglio dei ministri".(Com)