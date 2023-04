Mar Cinese Meridionale: premier Malesia attaccato da predecessore per apertura alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, è stato attaccato duramente in queste ore dal suo predecessore, Muhyiddin Yassin, per la recente apertura a negoziati con la Cina volti a risolvere le dispute territoriali nel Mar Cinese Meridionale. In un intervento in parlamento dopo la sua visita della scorsa settimana a Pechino, infatti, Anwar ha dichiarato la propria disponibilità ad aprire un canale di dialogo con la Cina rispetto alle attività esplorative della compagnia petrolifera nazionale Petronas in un’area che pure Kuala Lumpur riconosce come parte del proprio territorio. Secondo Muhyiddin, le parole del capo del governo di Kuala Lumpur “minacciano la sovranità territoriale nazionale”. “Le attività di esplorazione di Petronas sono condotte legalmente in acque territoriali malesiane e dovrebbero essere difese. Non c’è nessuna questione su cui negoziare, le dichiarazioni del primo ministro indicano solo un indiretto riconoscimento delle rivendicazioni della Cina”, ha affermato l’ex premier sulla sua pagina Facebook. Muhyiddin, che è anche presidente del partito di opposizione nazionalista Perikatan Nasional, ha accusato quindi Anwar di aver pronunciato parole “deboli, irresponsabili, simili a una resa della dignità e della sovranità della Malesia di fronte a una potenza straniera”. (Fim)