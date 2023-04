Pasqua: Coldiretti/Ixè, pesce a tavola per 58 per cento italiani, oggi digiuno per otto milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi sei italiani su dieci (58 per cento) scelgono quest'anno di portare in tavola pesce. E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè sulla Pasqua 2023 degli italiani che evidenzia una forte presenza dei menu di mare a partire dal Venerdì Santo. Un appuntamento che – sottolinea la Coldiretti - porta molti ad astenersi dal consumo di carne per rispettare una tradizione culturale e religiosa profondamente radicata nella popolazione. Un ritorno della religiosità in un periodo drammatico segnato dalla guerra e dalla crisi economica, tanto che ci sono anche ben 8 milioni di cittadini che hanno deciso addirittura per l'occasione di rispettare il digiuno, riscoprendo una pratica che si era affievolita nel tempo, con un unico pasto durante la giornata. Tra coloro che mangeranno di magro a Pasqua ad essere preferito – precisa la Coldiretti – è soprattutto il pesce azzurro, dalle alici alle sardine fino agli sgombri venduti a prezzi piu' contenuti secondo i criteri di sobrietà richiesti dalla ricorrenza, senza tuttavia rinunciare al gusto e alla salute per l'elevato contenuto di grassi insaturi e in particolare del tipo omega tre. La "legge" dell'astinenza non proibisce, infatti, di consumare pesce, uova e latticini, ma mette al bando cibi e bevande particolarmente ricercati o costosi. (segue) (Rin)