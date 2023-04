Sicurezza: Montaruli (Fd'I), bene assunzioni per comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le 2.100 assunzioni "previste per il comparto sicurezza sono uno sforzo straordinario che testimonia ancora una volta l'impegno concreto del governo Meloni per i nostri territori. Dal Consiglio dei ministri di ieri è arrivato un segnale importante verso le periferie che hanno un bisogno crescente di un più capillare presidio di sicurezza". Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli, che aggiunge: "Già la legge di Bilancio aveva inserito, per coloro che sono impegnati nel comparto, una norma sul ricambio generazionale, oggi l'attenzione del governo diventa ancora più concreta e si coniugano le richieste del personale delle Forze dell'ordine e quelle dei cittadini. Continuiamo a lavorare perché non si spenga la fiducia nei confronti dello Stato da parte dei residenti di aree assediate dalla criminalità e la cui esasperazione non consente alcuna minimizzazione, ma anzi un impegno costante come il presidente Meloni sta dimostrando". (Com)