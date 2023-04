Cambogia: 19 giapponesi arrestati in una operazione contro le frodi telefoniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diciannove cittadini giapponesi sono stati arrestati in Cambogia nell'ambito di una operazione di Polizia contro un gruppo dedito alle frodi telefoniche in Giappone. Lo hanno annunciato oggi le autorità di entrambi i Paesi, precisando che gli arresti sono stati effettuati lo scorso gennaio nella provincia di Sihanoukville, dopo che l'ambasciata giapponese a Phnom Penh ha ricevuto una segnalazione in merito alle presunte attività illegali. Secondo le informazioni ottenute dalla stampa giapponese, i truffatori contattavano le vittime tramite finti messaggi di testo dell'operatore telefonico giapponese Ntt Docomo, e poi estorcevano loro denaro. La Polizia di Tokyo ha ottenuto i mandati d'arresto dei 19 giapponesi ieri, e intende inviare investigatori in Cambogia per organizzare l'estradizione già la prossima settimana. (Git)