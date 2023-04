Medio Oriente: sparatoria in Cisgiordania, due israeliane uccise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due donne israeliane sono morte e una terza persona è stata gravemente ferita in un presunto attacco a colpi di arma da fuoco contro un veicolo nel nord della Cisgiordania. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Haaretz”. Secondo le Forze di difesa israeliane “Idf”, il fatto si è verificato nei pressi di Hamra, circa 60 chilometri a est di Tel Aviv. Il quotidiano “Times of Israel” riferisce invece di un “incidente automobilistico” che “potrebbe essere stato causato da una sparatoria”, citando il servizio di ambulanza Magen David Adom per tre feriti sull'autostrada Route 57, vicino allo svincolo di Hamra. Da parte loro, le Forze di difesa israeliane stanno cercando i sospettati che “hanno aperto il fuoco contro l'auto di proprietà israeliana”. (Res)