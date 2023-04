Cina-Bosnia: premier Repubblica Srpska incontra direttori di tre fondi finanziari, focus su investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina), Radovan Viskovic, ha incontrato a Pechino i direttori di tre fondi finanziari cinesi che hanno espresso il loro interesse per lo sviluppo di una cooperazione con l'entità. Lo ha annunciato il governo in una nota. Viskovic ha sottolineato che la Cina è uno dei maggiori investitori e partner della Repubblica Srpska e ha espresso la volontà di attrarre il maggior numero possibile di aziende e investitori cinesi per accelerare lo sviluppo economico dell'entità. Gli interlocutori cinesi hanno espresso la loro disponibilità a trasferire l'esperienza acquisita e a tal proposito hanno annunciato una loro visita a Banja Luka per proseguire i negoziati con le istituzioni competenti. (Seb)