Bulgaria: Commissione elettorale, accedono al nuovo Parlamento sei forze politiche

- La Commissione elettorale centrale della Bulgaria (Cec) ha annunciato i risultati definitivi delle elezioni parlamentari di domenica scorsa. Accedono alla formazione della 49ma Assemblea nazionale complessivamente sei forze politiche: la coalizione composta da Cittadini europei per lo sviluppo della Bulgaria e Unione delle forze democratiche (Gerb-Sds), quella formata da Continuiamo il cambiamento e Bulgaria democratica (Pp-Db), Rinascita, Movimento per i diritti e le libertà (Dps), Partito socialista bulgaro (Bsp) e C’è un popolo come questo (Itn). A vincere le elezioni, ma senza raggiungere i numeri per costituire una maggioranza, è stato Gerb-Sds, che ha ottenuto 669.924 voti e 69 seggi; a seguire si è posizionato Pp-Db, che ha raccolto 621.069 voti, pari a 64 parlamentari. Rinascita ha conquistato 358.174 voti e avrà 37 seggi; Dps ha ottenuto 347.700 voti e 36 parlamentari; Bsp ha registrato 225.914 voti, validi per 23 seggi; Itn ha ottenuto 103.971 voti, corrispondenti a 11 parlamentari. (Seb)