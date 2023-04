Sanità: nuovo ambulatorio per riabilitazione pavimento pelvico all'Irccs San Gerardo dei Tintori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Pelvic Floor Unit afferente alla Clinica di Ginecologia della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, diretta Fabio Landoni, professore associato di Ginecologia e Ostetricia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, si è dotata di un nuovo ambulatorio multidisciplinare per la riabilitazione del pavimento pelvico grazie alla collaborazione con la Clinica di Ostetricia diretta dalla prof.ssa Anna Locatelli, professore associato di Ginecologia e Ostetricia della stessa università. La Pelvic Floor Unit si occupa annualmente dell'erogazione di più di 4000 prestazioni ambulatoriali e 100 procedure chirurgiche. La possibilità di accedere ad una infrastruttura e ad un team multidisciplinare specializzato nelle disfunzioni del pavimento pelvico garantisce la personalizzazione dei trattamenti per rispondere alle esigenze di tutte le pazienti. (Com)