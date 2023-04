© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sedici auto di Poste italiane sono state incendiate, questa notte alle 3:46 nel piazzale in viale Palmiro Togliatti 1505, a Roma. Sul posto sono accorse due squadre di vigili del fuoco e due autobotti. Nessuna persona è rimasta ferita. I veicoli coinvolti nel rogo sono stati completamenti distrutti dalle fiamme. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. (Rer)