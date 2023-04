Irlanda del Nord: previsti attacchi terroristici contro polizia durante anniversario Accordo del Venerdì Santo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani dissidenti stanno tramando attacchi terroristici contro gli agenti di polizia prima dell'arrivo in Irlanda del Nord del presidente statunitense Joe Biden e del primo ministro britannico Rishi Sunak in occasione del 25mo anniversario dell'Accordo del Venerdì Santo. Lo ha rivelato in un briefing pubblico il servizio di polizia dell'Irlanda del Nord (Psni), che ha dichiarato di disporre di informazioni "molto forti" secondo cui gli agenti di polizia verranno presi di mira nella città di Londonderry il lunedì di Pasqua. L'assistente capo della polizia, Bobby Singleton, ha dichiarato che c'è "una reale preoccupazione che possano esserci tentativi di coinvolgere la polizia in gravi disordini pubblici e per lanciare attacchi terroristici anche contro la polizia stessa". Lunedì 10 aprile segna l'anniversario dell'Accordo del Venerdì Santo, l'accordo di pace che ha creato la condivisione del potere nella nazione devoluta e ha posto fine ai 30 anni di conflitto nordirlandese noti come Troubles. (Rel)