Giappone: in vigore da oggi nuove sanzioni nei confronti della Russia

- Entrano oggi in vigore le nuove sanzioni varate dal governo del Giappone nei confronti della Russia. Il ministero del Commercio giapponese ha decretato alla fine del mese scorso il divieto di esportazione di acciaio, alluminio e velivoli, inclusi i droni commerciali. I provvedimenti sono parte delle misure sanzionatorie varate da Tokyo in risposta all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. I nuovi divieti di esportazione si estendono anche a una serie di prodotti industriali, come macchinari da costruzione, motori navali e apparecchi ottici. (Git)