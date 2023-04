Roma: cade albero a Castel Gandolfo e schiaccia auto con due persone a bordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono rimaste ferite, una in modo grave, rimanendo schiacciate nell'auto investita da un grosso albero caduto, ieri sera sulla strada Provinciale 140 all'altezza di viale Costa a Castel Gandolfo. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 23 e, sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Marino. L'albero ha centrato in pieno l'abitacolo della piccola utilitaria schiacciandolo letteralmente. I pompieri hanno potuto estrarre i due occupanti della vettura, incastrati tra le lamiere, grazie all'utilizzo della centralina oleodinamica-gruppo da taglio. I due feriti sono stati affidati alle cure degli operatori del 118 e successivamente trasportati al pronto soccorso, il più grave, il passeggero, è in codice rosso. (Rer)