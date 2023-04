Energia: Testa (Fd'I), in decreto lavoro complesso in auto a famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il decreto 34, ribattezzato dl bollette, è un documento molto complesso e dalle differenti sfaccettature che impatteranno in maniera positiva sulla vita delle famiglie e delle imprese, sia per quel che attiene alla parte sugli aiuti per far fronte alle spese per energia elettrica e gas sia per le misure riguardanti le spese per i dispositivi medici. Quello che ci aspetta sarà un lavoro ambizioso che comprenderà sicuramente una fase emendativa e una serie di audizioni finalizzate a dare risposte concrete agli italiani". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Guerino Testa. (Rin)