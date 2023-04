FI: Barelli, non c'è dibattito su statuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "In questo momento il dibattito all'interno di Forza Italia sullo Statuto non avviene. Io le dico anche qui...che il presidente Berlusconi anni fa ha individuato il ruolo del coordinatore nazionale, nessuno ha mai alzato il dito dicendo 'ma lo Statuto lo prevede, non lo prevede'". Queste le parole di Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, ad "Agorà" su Rai3. (Rin)