Francia: premier Borne su riforma pensioni, sindacati non vengano umiliati

- È importante che i sindacati francesi non vengano "umiliati" sulla riforma delle pensioni. Lo ha detto la premier francese Elisabeth Borne, secondo dichiarazioni riportate dal quotidiano "Le Monde". "Dobbiamo essere estremamente attenti a non affrettare le cose", ha detto la prima ministra, affermando che "il Paese ha bisogno di calma". Borne ha poi affermato che nei prossimi mesi in Parlamento, dove il presidente Emmanuel Macron gode solo di una maggioranza relativa, bisognerà avanzare cercando ogni volta voti diversi su ogni testo. "Non c'è altra alternativa a breve termine", ha detto la premier. (Frp)