Bosnia: Camera dei rappresentanti non trova accordo su nomine governo Federazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti del Parlamento della Federazione (entità croata e musulmana della Bosnia Erzegovina) non ha trovato un accordo sull'informativa a riguardo delle nomine del premier, dei vice premier e dei ministri del nuovo governo. Con 52 voti a favore e 31 contrari, l'organo, riunito ieri in sessione straordinaria, non ha quindi dato il via libera alla formazione dell'esecutivo della Federazione. Lo riporta la stampa locale. La ragione di ciò è che la presidente dell'entità non ha il consenso di entrambi i vicepresidenti sulle nomine. Il termine per la decisione sulla formazione del governo sulla base dei risultati delle elezioni dell'ottobre 2022, che secondo Costituzione è di 30 giorni dall'elezione del presidente, scadeva alla mezzanotte di ieri. La presidente dell'entità, Lidija Bradara, ha inviato ieri alla Camera dei rappresentanti un'informativa sulle nomine del governo. Nel documento mancava però la firma di uno dei due vicepresidenti dell'entità, l'esponente musulmano Refik Lendo (Sda). Secondo i media, c'è ora la possibilità di un intervento dell'Alto rappresentante della comunità internazionale in Bosnia Erzegovina, Christian Schmidt. (Seb)