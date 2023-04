Myanmar: Indonesia rivendica progressi nell'assistenza umanitaria (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato solo il 21 dicembre la sua prima risoluzione sulla situazione birmana: un documento in cui si chiede alla giunta di liberare tutti i prigionieri politici, inclusi Aung San Suu Kyi e il deposto presidente Win Myint, e si sollecita la fine delle violenze. La Cina, l’India e la Russia si sono astenute. Finora il sostegno cinese e russo, e in qualche misura indiano, è stato fondamentale per permettere ai militari birmani di restare al potere, secondo un rapporto pubblicato a novembre da otto legislatori internazionali e dai Parlamentari per i diritti umani dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Pechino ha ospitato il ministro degli Esteri della giunta, Wunna Maung Lwin, e ha invitato altri partner regionali a fare altrettanto. Mosca ha inviato suoi rappresentanti alle celebrazioni per la Giornata delle forze armate a Naypyidaw già il 27 marzo 2021, mentre Ming Aung Hlaing è stato ricevuto al Cremlino in ben tre occasioni dopo il golpe. Più sfumato è il contributo di Nuova Delhi, che ha invece perseguito un approccio volto alla normalizzazione delle relazioni, preoccupata soprattutto per gli attacchi birmani vicino al confine con lo Stato indiano del Mizoram e per l’immigrazione. (Fim)