Usa: viaggi spesati, senatori democratici chiedono di indagare giudice Corte Suprema Thomas

- Diversi senatori del Partito democratico Usa hanno sollecitato l'apertura di una indagine a carico del giudice conservatore della Corte Suprema Clarence Thomas, accusato di aver accettato per anni viaggi di lusso spesati da un imprenditore texano. Il presidente della commissione Giustizia del Senato, Dick Durbin, ha anticipato l'adozione di provvedimenti: "La massima corte del Paese dovrebbe avere gli standard etici più elevati", ha detto il senatore democratico. Il giudice della Corte suprema Clarence Thomas, insieme alla moglie Ginni Thomas, attivista e sostenitrice dell’ex presidente Donald Trump, avrebbe partecipato ad una serie di “viaggi di lusso” come ospite dell’imprenditore texano Harlan Crow, noto anche per le sue cospicue donazioni al Partito repubblicano. Da un rapporto pubblicato da ProPublica, organizzazione senza scopo di lucro con sede a New York, il giudice avrebbe viaggiato a spese di Crow, ospitato in strutture e proprietà possedute dall’imprenditore, senza registrare le spese presso la Corte suprema. Thomas avrebbe viaggiato insieme alla moglie in Indonesia, Nuova Zelanda, California, Texas e Georgia. (segue) (Was)