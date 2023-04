Usa: viaggi spesati, senatori democratici chiedono di indagare giudice Corte Suprema Thomas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo ProPublica, in alcuni di questi viaggi il giudice sarebbe stato ospitato a bordo dello yacht di Crow o all’interno di proprietà di lusso possedute dall’imprenditore o dalle sue aziende. Alcuni viaggi sarebbero stati anche effettuati a bordo del jet privato di Crow. Una dinamica che potrebbe portare il Congresso ad avviare una serie di verifiche per presunte violazioni delle norme etiche, non essendo i viaggi stati segnalati all’interno dei registri della Corte suprema. In una dichiarazione a ProPublica, Crow ha affermato che Thomas e la moglie sono suoi amici stretti da oltre 30 anni. “Non hanno mai chiesto di essere ospitati, né abbiamo mai discusso di casi attualmente in esame alla Corte suprema”, ha aggiunto l’imprenditore. Le donazioni pubbliche effettuate da Crow al Partito repubblicano ammontano a circa 10 milioni di dollari. (Was)