Usa: Biden su espulsione deputati in Tennessee, decisione "scioccante" e "antidemocratica"

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha definito "scioccante" e "antidemocratico" il voto col quale la Camera dei rappresentanti dello Stato Usa del Tennessee ha espulso due deputati del Partito democratico, che avevano preso parte a proteste contro la violenza armata all'interno della sede parlamentare. "La scorsa settimana, altri tre studenti e tre funzionari scolastici sono stati uccisi in un'altra sparatoria di massa a Nashville", ha ricordato Biden in una nota. "Lunedì, 7 mila cittadini del Tennessee, tra cui numerosi studenti, hanno marciato sul loro campidoglio statale per chiedere ai parlamentari di attivarsi e mantenerli al sicuro. Invece, i deputati repubblicani hanno votato (...) per espellere tre legislatori democratici che avevano preso posizione in solidarietà con gli studenti e le famiglie, e li avevano aiutati a far sentire le loro voci", prosegue la nota del presidente. Contro l'espulsione dei due deputati democratici hanno preso posizione anche diversi altri esponenti del Partito democratico Usa, secondo cui la decisione della Camera del Tennessee rappresenta una "sconfitta per la democrazia". (Was)