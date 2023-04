Corea del Sud: a febbraio secondo passivo mensile delle partite correnti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha registrato un deficit delle partite correnti per il secondo mese consecutivo a febbraio, in un contesto di debolezza delle esportazioni causato dai timori di recessione globali. Il passivo delle partite correnti è ammontato a febbraio a 520 milioni di dollari, dopo il record negativo di 4,21 miliardi di dollari registrato il mese precedente, secondo i dati preliminari forniti dalla Banca di Corea. La bilancia commerciale ha registrato un ulteriore peggioramento a causa di un ulteriore calo delle esportazioni e di un aumento delle importazioni: a febbraio l'export delle merci è calato del 6,3 per cento, risultando in un disavanzo di 1,3 miliardi di dollari. (segue) (Git)