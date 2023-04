Corea del Sud-Repubblica Dominicana: firmato accordo di promozione del commercio bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud e la Repubblica Dominicana hanno firmato oggi un accordo quadro per la promozione del commercio e degli investimenti bilaterali (Tipf), teso a promuovere la cooperazione economica e vari progetti congiunti relativi alle catene di fornitura, all'economia verde e digitale e ad altri settori emergenti. Lo ha reso noto il ministero dell'Industria coreano. Il ministro del Commercio Ahn Duk-geun e il vicepresidente della Repubblica Dominicana, Raquel Pena, hanno presenziato alla cerimonia per la firma dell'accordo che si è tenuta oggi a Seul. L'accordo, di natura non vincolante, è il primo nel suo genere siglato dalla Corea del Sud con un Paese dell'America Latina, e il secondo in assoluto dopo quello che Seul ha firmato a gennaio con gli Emirati Arabi Uniti. (Git)