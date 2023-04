Usa: licenze vendita cannabis, ex presidente Camera del Michigan accusato di corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti del Michigan Rick Johnson, divenuto responsabile statale della regolamentazione del settore della cannabis, è accusato di aver ricevuto più di 110 mila dollari di tangenti da parte di aziende che puntavano ad ottenere la licenza di vendita per uso medico di quella sostanza. Johnson è stato incriminato dall'ufficio del procuratore distrettuale occidentale del Michigan, ark Totten, assieme a un imprenditore, John Dalaly, e a due lobbisti del settore, Brian Pierce e Vincent Brown. Tutti e quattro gli imputati hanno firmato accordi di patteggiamento nei quali ammettono i reati loro contestati. Johnson ha servito come deputato statale e poi come presidente della Camera del Michigan dal 1999 al 2004, e dal 2017 al 2019 ha diretto la commissione per le licenza della marijuana del Michigan. Le indagini che hanno portato all'incriminazione sono state intraprese dall'Fbi proprio nel 2017. (Was)