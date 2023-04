Auto: Toyota punta a vendere 1,5 milioni di auto elettriche entro il 2026 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno Toyota ha strappato il primato mondiale di auto vendute per il terzo anno consecutivo, ma aumentano le pressioni da parte di investitori e regolatori, preoccupati dal ritardo dell'azienda nell'investire sul comparto delle auto a batteria. Sulla carta la strategia di Toyota per l'elettromobilità è ambiziosa: la compagnia punta a vendere 3,5 milioni di auto a batteria entro il 2030, che rappresenterebbero il 30 per cento del suo volume di vendite attuale. Nell'anno fiscale appena concluso, però, tale percentuale è stata appena dello 0,2 per cento: 16 mila unità su un totale di 9,5 milioni. (Git)