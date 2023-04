Medio Oriente: attacchi di gruppo estremista ebraico a Kafr Qasim, vicino Linea verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte e all’alba di questa mattina, il gruppo estremista ebraico Price tag (“prezzo da pagare”) ha incendiato diversi veicoli e scritto slogan razzisti contro gli arabi a Kafr Qasim, città a maggioranza araba situata nel centro di Israele, in prossimità della Linea verde che segna il confine con la Cisgiordania. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, che ricorda che episodi simili erano avvenuti anche negli anni precedenti, ai danni di abitazioni, luoghi di culto e cimiteri non solo musulmani, ma anche cristiani. In passato, le autorità israeliane, anch’esse talvolta prese di mira da Price tag, hanno cercato di contrastarlo. Ad esempio, nel 2015, l’esecutivo guidato anche allora dal premier Benjamin Netanyahu aveva preso in considerazione l’ipotesi di imporre loro la detenzione amministrativa, una misura preventiva che prevede il carcere senza processo. (Res)