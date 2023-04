Corea del Nord: Usa, Giappone e Corea del Sud sollecitano rimpatrio lavoratori nordcoreani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli inviati per il nucleare nordcoreano di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone hanno sollecitato la comunità internazionale ad applicare con rigore le sanzioni imposte alla Corea del Nord dalle Nazioni Unite e a rimpatriarne i lavoratori all'estero. L'appello è giunto oggi al termine di un incontro a Seul tra rappresentante speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, ambasciatore Sung Kim, e gli omologhi di Corea del Sud e Giappone, Kim Gunn e Takehiro Funakoshi. In un comunicato congiunto, i funzionari accusano la Corea del Nord di "continuare a ignorare le difficoltà della sua popolazione, scegliendo invece di riversare le sue scarse risorse nei suoi programmi di armi di distruzione di massa e missili balistici in aperta violazione di molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite". (segue) (Git)