Corea del Nord: Usa, Giappone e Corea del Sud sollecitano rimpatrio lavoratori nordcoreani (2)

- Nel comunicato congiunto, Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone si dicono profondamente preoccupati per le attività informatiche "malevole" condotte dalla Corea del Nord a sostegno dei suoi programmi di armamenti. "Ribadiamo con preoccupazione che gli operatori IT nordcoreani all'estero continuano a ricorrere a identità e nazionalità fittizie" per evadere le sanzioni e raccogliere fondi da destinare ai programmi balistico e nucleare nordcoreani, afferma il comunicato. "Siamo anche profondamente preoccupati da come la Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord) sostenga questi programmi rubando e riciclando fondi, e raccogliendo informazioni attraverso attività informatiche malevole", aggiunge la nota. (segue) (Git)