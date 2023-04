Medio Oriente: Israele sferra attacchi aerei contro obiettivi nella Striscia di Gaza e in Libano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe proprio Hamas il responsabile del lancio di razzi dal Libano contro i territori israeliani che si è verificato ieri. Lo ha affermato un portavoce militare delle Forze di difesa israeliane, Daniel Hagari, in dichiarazioni alla stampa riprese dal “The Times of Israel”. “L'attacco avviene nel mezzo degli scontri tra la polizia israeliana e i gruppi palestinesi alla moschea di Al Aqsa a Gerusalemme”, ha fatto notare Hagari, aggiungendo che le Idf stanno attualmente conducendo indagini, ipotizzando un eventuale coinvolgimento dell’Iran. Le parole del portavoce sono giunte dopo che l’artiglieria israeliana ha effettuato un attacco aereo nel sud del Libano, in risposta al lancio di decine di razzi Katyusha che dai territori libanesi si sono diretti verso il nord di Israele, nel più grande attacco sferrato dal 2006. Secondo quanto riferito dal “The Times of Israel”, sono stati almeno 34 i razzi lanciati verso le regioni israeliane. (segue) (Res)