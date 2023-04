Medio Oriente: Israele sferra attacchi aerei contro obiettivi nella Striscia di Gaza e in Libano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, i media di Israele avevano portato la quota a 100. Intanto, l’emittente televisiva libanese “Mtv” ha fatto sapere che, al momento, nella zona prevale una relativa calma. “La violenza genera solo altra violenza”, ha affermato una fonte citata dall’emittente, con riferimento alle tensioni a cui si assiste da ieri nel complesso religioso di Al Aqsa a Gerusalemme. "Qoleileh è vicino ai campi profughi palestinesi e questi eventi si ripetono sempre quando ci sono attacchi da parte palestinese", ha fatto notare la fonte, secondo cui i gruppi palestinesi sono sempre in allerta “quando c'è un'escalation in Palestina", ha detto la fonte locale. Dal canto suo, il movimento sciita filo-iraniano libanese Hezbollah ha negato il proprio coinvolgimento nell’attacco contro il nord di Israele. (Res)