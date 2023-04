© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Nord: Usa, Giappone e Corea del Sud preoccupati per attività informatiche "malevole"Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone sono profondamente preoccupati per le attività informatiche "malevole" condotte dalla Corea del Nord a sostegno dei suoi programmi di armamenti. E' quanto afferma un comunicato congiunto diffuso oggi dai tre Paesi, in risposta alla pubblicazione di un rapporto annuale dell'Onu in merito alle violazione delle sanzioni da parte di Pyongyang. "Ribadiamo con preoccupazione che gli operatori IT nordcoreani all'estero continuano a ricorrere a identità e nazionalità fittizie" per evadere le sanzioni e raccogliere fondi da destinare ai programmi balistico e nucleare nordcoreani, afferma il comunicato. "Siamo anche profondamente preoccupati da come la Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord) sostenga questi programmi rubando e riciclando fondi, e raccogliendo informazioni attraverso attività informatiche malevole", aggiunge la nota, che giunge anche in concomitanza con l'incontro a Seul degli inviati per il nucleare nordcoreano dei tre Paesi. (segue) (Git)